Embraer verkauft ersten E-Jet an Montenegro Airlines

Montenegro Airlines hat einen Kaufvertrag zur Erstehung eines E-Jet 195 abgeschlossen. Die Airline hält ausserdem Kaufoptionen für zwei weitere Flugzeuge des gleichen Typs.

Ein 195er Jet kostet US$ 39,5 Millionen, bei Einlösung aller Kaufoptionen würde Embraer Einnahmen in der Höhe von US$ 118,5 Millionen erhalten. Im Jet finden 116 Passagiere Platz. Im Juni hatte Embraer bereits ein Flugzeug auf Leasingbasis in die Republik von Montenegro geschickt. Der Leasingvertrag beinhaltet auch die Lieferung eines zweiten Embraers im nächsten Jahr. Dies bringt die Zahl der E-195er Jets bei Montenegro Airlines bis Mitte 2009 auf drei Stück.