Emirates erweitert ihr Angebot

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates Airline will ihre Kapazität auf der Strecke Kuala Lumpur – Dubai um 20% vergrössern.

Gemäss einem Statement will die Airline bereits ab morgen die Flüge von Kuala Lumpur via Jakarta nach Dubai durch Direktflüge zwischen Kuala Lumpur und Dubai ersetzen. Ab dem 1. Dezember sollen ausserdem zusätzliche drei Flüge pro Woche angeboten werden. Damit wächst die Kapazität um 20% auf 12 wöchentliche Flüge. Die neuen Flüge werden duch Airbus A330-200 Flieger abgedeckt.