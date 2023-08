Embraer könnte gegen CSeries antreten

Der Embraer 195 ist für maximal 115 Fluggäste ausgelegt, eine gestreckte Version könnte bis zu 130 Personen transportieren.

Embraer entwickelte sich bei den Kurzstreckenjets mit einer Kapazität von 70 bis leicht mehr als 100 Sitzplätzen mit seiner E-Jet Familie während den letzten Jahren zum Marktführer in dieser Klasse von Verkehrsflugzeugen. In das lukrative Marktsegment drängt Sukhoi mit dem Superjet 100, dem jedoch das verstaubte Image der russischen Luftfahrtindustrie anlastet und den Markteintritt im Westen stark erschweren wird. Viel ernster muss Embraer die Konkurrenz von Bombardier aus Kanada nehmen, mit der CSeries will sich der kanadische Flugzeugbauer in den nächsten Jahrzehnten einen grossen Teil dieses lukrativen Marktes sichern. Die CSeries ist richtigerweise im Segment von 100 bis 150 Sitzplätzen positioniert worden und wird in dieser Klasse mit einigen Innovationen aufwarten können. Um hier voll mitreden zu können, müsste Embraer ihren E-Jet weiter strecken, um mehr Fluggäste in der Kabine mitführen zu können. Bereits 2009 liess der brasilianische Flugzeugbauer durchblicken, dass eine leicht gestreckte Embraer 195 mit bis zu 130 Sitzplätzen möglich wäre. Der Embraer 195X könnte gegen die CSeries von Bombardier durchaus antreten, da die E-Jet Familie besser eingeführt ist als andere Typen in diesem Segment und wäre sicherlich rascher Verfügbar als das Muster von Bombardier. Eine gestreckte Embraer 195 würde den Markt beleben und Bombardier sicherlich zu Höchstleistungen motivieren, damit ihre neue Innovation planmässig auf den Markt kommen wird.