El Al reduziert Treibstoffzuschläge

Die israelische Airline El Al will ab Mitte Oktober ihre Treibstoffzuschläge um 20-30% kürzen.

Trotz des erneuten Anstiegs der Ölpreise in der letzten Woche will El Al ihre Zuschläge ab 19. Oktober 2008 um 20-30% reduzieren. Dies bedeutet auf Economy Flügen je nach Destination Einsparungen für den Kunden zwischen US$ 40 und US$ 100. El Al hatte ihre Treibstoffzuschläge im letzten Jahr mehrmals erhöht.