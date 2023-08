EADS meldet solide Zahlen

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS konnte in den ersten sechs Monaten den EBIT Gewinn um 91 Prozent auf 1,078 Milliarden Euro steigern.

Der Umsatz verbesserte sich in der Berichtsperiode Januar bis Juni 2012 gegenüber der gleichen Vorjahreszeitspanne um 14 Prozentpunkte auf 24,934 Milliarden Euro. Der Nettogewinn hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 um 445 Prozentpunkte auf 594 Millionen Euro verbessert. Der Arbeitsvorrat hat sich verglichen mit Ende 2011 um zwei Prozentpunkte auf 551,711 Milliarden Euro erhöht. In den ersten sechs Monaten 2012 gingen bei EADS Bestellungen über 28,248 Milliarden Euro ein, in der gleichen Vorjahreszeitspanne waren es 58,099 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2012 lieferte EADS 279 Flugzeuge und 198 Hubschrauber aus.