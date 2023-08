Dubai meldet Anstieg des Passagieraufkommens

Der Flughafen von Dubai hat im Monat August 6,8 Prozent mehr Passagiere gesehen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt zählte Dubai International Airports 3.987.184 Besucher. Das Cargovolumen wuchs um 21,5 Prozent auf 198.543 Tonnen an. Der grösste Anstieg vermerkte der Flughafen auf den Routen nach Westeuropa, Asien und Indien. In der Zeit ab Anfang Jahr bis Ende August kletterten die Passagierzahlen sogar um 14,7 Prozent auf insgesamt 30.849.555. Es war der elfte Monat in Folge, in dem der Flughafen ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich vermelden konnte. Im Jahr bis Ende August kletterte das Cargovolumen um 25 Prozent auf 1.498.244.