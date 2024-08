Discover Airlines baut aus

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines erhält zusätzliche Airbus A330 und Airbus A320 Flugzeuge und treibt die Vereinheitlichung ihrer Flotte voran.

In den nächsten drei Jahren stoßen insgesamt sechs Airbus A330-300 sowie mindestens drei Airbus 320 zur Flotte. Die Airbus A330 werden geplant bis Mitte 2027 in Dienst gestellt, die Airbus A320 gehen bereits in 2025 zu. Im Laufe von 2026 verlassen planmäßig drei Airbus A330-200 aufgrund auslaufender Leasingverträge die Flotte des Ferienfliegers. Diese wächst somit bis Ende 2027 von derzeit 27 auf zunächst 33 Flugzeuge.

Discover Airlines setzt seit ihrem Start auf Airbus A330 auf der Langstrecke und Airbus A320 auf der Kurz- und Mittelstrecke. Beide Flugzeugtypen eignen sich dank der Kapazität, Reichweite und Effizienz ideal für das wachsende Urlaubs- und Privatreisesegment.

„Nach unserem Start vor drei Jahren und dem erfolgreichen Aufbau unserer Airline, gehen wir nun die nächsten Schritte, um unsere Position als Ferienflieger in Deutschland weiter zu festigen und die Marktpräsenz der Lufthansa Group im wachsenden Privatreisesegment nachhaltig zu stärken. Mit zusätzlicher Kapazität sowie der Umrüstung auf ein Produkt der nächsten Generation können wir das Urlaubs- und Privatreisesegment zukünftig noch umfassender, effizienter und flexibler bedienen. Wir freuen uns darauf, zukünftig noch mehr Menschen in den Urlaub zu begleiten,“ sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

Einführung eines neuen Produkts auf der Langstrecke

Ab 2027 führt Discover Airlines schrittweise ein Produkt der neusten Generation auf ihrer Airbus A330-Flotte ein. Dazu zählt neben einer AAA-Konfiguration („All Aisle Access“) in der Business Class, Sitze mit deutlich mehr Komfort sowie ein neues Entertainmentsystem mit größeren Bildschirmen und besserer Auflösung in allen drei Reiseklassen. Weitere Details zur Produkterneuerung sind derzeit in Ausarbeitung und werden zu einem später Zeitpunkt bekanntgegeben.

Discover Airlines