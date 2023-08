Delta und Alaska Air vertiefen Zusammenarbeit

Delta Air Lines und Alaska Air Group, die Muttergesellschaft von Alaska Airlines und Horizon Air, haben ihren Marketing Dienstleistungsvertrag erweitert.

AS Passagiere erhalten besseren Zugang zu den internationalen Flügen von DL und DL Kunden können vom AS und Horizon Netz im Westen der USA profitieren. Auch Annehmlichkeiten der Vielfliegerprogramme werden ausgetauscht. Das Abkommen wird nächstes Jahr umgesetzt. Es basiert auf einer vorherigen Vereinbarung zwischen AS und DL sowie auf einem Codesharing Abkommen von AS und DL Tochter Northwest Airlines, das seit mehr als 20 Jahren besteht.