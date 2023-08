Delta mit neuen Europa Strecken

Delta Airlines baut in Zusammenarbeit mit ihrer Partner Airline Air France KLM das Streckennetz von Florida nach Europa aus.

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Atlanta wird im Sommerflugplan neu von Miami eine tägliche Linienverbindung nach London Heathrow anbieten. Air France wird ab dem 11. Juni 2011 dreimal in der Woche von Paris Charles de Gaulle nach Orlando fliegen und KLM wird ab dem 27. März 2011 eine neue Linienverbindung von Amsterdam Schiphol nach Miami aufnehmen, die wöchentlich viermal Nonstop bedient wird. Die Gesellschaften bieten diese Flüge in Zusammenarbeit unter Code share Nummern an.