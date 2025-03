Condor mit Linienflügen innerhalb Deutschlands

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Ein kleines Stück Firmengeschichte: Am Samstag, den 1. März 2025 hob Condor zu ihren ersten Linienflügen seit langer Zeit innerhalb Deutschlands ab.

Gegen 10:30 Uhr startete der Condor Flug DE4095 vom Flughafen Frankfurt erstmals mit dem Ziel Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Rund eine Viertelstunde später, gegen 10:45 Uhr, hob Condor Flug DE4179 vom Flughafen Frankfurt erstmals zum Flughafen Hamburg (HAM) ab. Seit Sonntag, den 2. März 2025, verbindet Condor die Städte an Spree und Elbe zweimal täglich, jeweils morgens und abends, mit der Mainmetropole.

„Mit unseren City-Verbindungen passen wir unseren Flugplan an die Bedürfnisse unserer Gäste an“, so Peter Gerber, CEO Condor. „Berlin und Hamburg sind Städte, die sowohl geschäftlich als auch privat beliebte Reiseziele sind. Zusätzlich eröffnen wir unseren Gästen weitere Anschlussmöglichkeiten: Denn unseren Gästen aus Berlin und Hamburg bietet natürlich auch das Condor Langstreckennetz ab Frankfurt viele attraktive Destinationen.“

An Bord der City-Flüge

Alle Flüge werden in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit Business Class und Economy Class durchgeführt. An Bord genießen Gäste der Business Class den gewohnten Sitzkomfort durch einen freien Mittelsitz und werden mit Getränken und einem hochwertigen Snack versorgt. Gäste in der Economy Class erhalten ein kostenfreies Wasser sowie eine kleine, süße Aufmerksamkeit.

Auf den Strecken nach Berlin und Hamburg kommen unter anderem werksneue Flugzeuge des Typs Airbus A320neo und A321neo zum Einsatz. Die neuen Condor-Flugzeuge verfügen mit dem PW1127G über die modernste Triebwerkgeneration von Pratt & Whitney, die den Treibstoffverbrauch nicht nur um 20 Prozent reduzieren, sondern zudem auch mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) betrieben werden können. Das Flugzeug ist außerdem mit bis zu 20 Prozent weniger CO2-Emissionen und bis zu 50 Prozent weniger Lärm unterwegs. Umgerechnet liegt der Kerosinverbrauch pro Passagier auf 100 Kilometern an Bord einer A320neo bei 1,9 Litern – und das bei höchstem Kundenkomfort.