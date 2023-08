Phenom 300 in den USA in Produktion

Embraer hat im US amerikanischen Endfertigungswerk in Melbourne mit dem Bau des ersten Phenom 300 begonnen.

Bislang wurden in Melbourne nur der kleinere Phenom 100 gefertigt, jetzt hat Embraer auch mit der Endfertigung des grösseren Phenom 300 begonnen. Die erste Maschine soll anfangs nächstem Jahr fertiggestellt sein. Im 2013 will Embraer im Werk Melbourne mehr als 12 Phenom 300 bauen. Das Werk in Florida ist für eine Endfertigungskapazität von bis zu 96 Phenom Kleinjets ausgelegt. Die Produktion der Phenom 100 wurde anfangs 2011 begonnen, bislang konnten 14 Phenom 100 in Melbourne gebaut werden.