Clickair übernimmt Route von Iberia

Clickair (Archiv: Robert Kühni)

Die spanische Niedrigpreisfluggesellschaft Clickair lanciert am 30. März tägliche Flüge von London Gatwick nach Bilbao.

Die Flüge ab 32£ für einen Einweg-Hinflug werden jeweils um 9:55 Uhr in Gatwick starten und um 10:45 Uhr in Bilbao eintreffen, in die Gegenrichtung starten die Flüge um 11:35 Uhr von Bilbao und erreichen London Gatwick um 14:20 Uhr. Die endgültige Flugplanbestätigung steht noch aus. Die Fluggesellschaft betreibt bereits Flüge von Gatwick nach Sevilla, von Heathrow nach Valencia und La Coruña und dreimal in der Woche fliegt sie von Edinburgh nach Barcelona.