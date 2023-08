China braucht 3710 neue Flugzeuge

In den nächsten zwanzig Jahren soll China gemäss Schätzungen von Boeing 3710 neue Flugzeuge im Wert von US$ 390 Milliarden anschaffen.

Chinas Bedarf an kommerziellen Flugzeugen werde 41% der Gesamtnachfrage auf dem asiatisch-pazifischen Markt ausmachen. Bei 91% der Flugzeuge werde es sich um kleinere single-aisle oder intermediate twin-aisle Maschinen handeln. Boeing sagte, die weltweite Nachfrage werde in den nächsten zwei Dekaden auf 29.400 Flugzeuge im Wert von US$ 3,2 Billionen steigen.