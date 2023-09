Cathay Pacific setzt auf pflanzenbasierte Menüs

Airbus A350 Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific bietet seinen Kunden zusammen mit dem vegetarischen Restaurant VEDA by Ovolo eine neue, zeitgemäße Auswahl an pflanzenbasierten Gerichten an.

Diese Partnerschaft erweitert das Angebot an kulinarischen Gerichten auf Flügen von Cathay Pacific. Passagiere, die in der Premium Economy und Economy Class auf ausgewählten Langstreckenflügen ab Hong Kong reisen, können nun eine große Auswahl an sorgfältig zusammengestellten Gerichten auf Pflanzenbasis genießen. Der Fokus liegt auf gesunder Ernährung und dem Geschmack, gleichzeitig werden aber auch internationale kulinarische Einflüsse zelebriert.

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem kontinuierlichen Plant’d-Engagement von VEDA und Ovolo Hotels für ethische Ernährung, bewusste Küche und innovative pflanzenbasierte Gerichte. Die Gruppe ist die erste Hotelmarke weltweit, die sich für ein komplett vegetarisches Menü-Angebot einsetzt.

Vivian Lo, General Manager Customer Experience and Design bei Cathay Pacific, sagte: „Es ist uns eine große Freude, die neue Partnerschaft mit VEDA zu verkünden, einem Restaurant in Hong Kong, das unser Engagement für eine fantastische Küche teilt und gleichzeitig nachhaltig ist.“

„Für Cathay liegt der Unterschied im Detail. Wir wissen, dass das Essen an Bord für unsere Kunden von großer Bedeutung ist. Wir arbeiten sorgfältig mit unseren Partnern zusammen, um den Passagieren unvergessliche Gourmet-Erlebnisse zu bieten, indem wir ausgewählte Zutaten verwenden, Menüs entwerfen und Gerichte mit viel Liebe zum Detail zubereiten.“

„Wir haben uns von der großen Vielfalt der VEDA-Gerichte inspirieren lassen und durch die Zusammenarbeit mit VEDA und Ovolo Hotels Executive Chef Raul Tronco konnten neue auf Pflanzen basierende Menü-Kreationen entwickelt werden. Diese spiegeln unsere durchdachten und fortschrittlichen Markenwerte wieder und gehen über die Normen der vegetarischen Airline-Mahlzeiten hinaus.“

Ovolo Hotels Gründer und Executive Chairman Girish Jhunjhnuwala sagte dazu: „VEDA und Ovolo Hotels sind stolz darauf, Branchenführer zu sein.“

Cathay Pacific