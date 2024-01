Cathay Pacific meldet Passagierzahlen 2023

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Mit Cathay Pacific flogen im Berichtsjahr 2023 insgesamt 17,985 Millionen Passagiere, im Jahr 2022 frequentierten wegen der Coronakrise lediglich 2,804 Millionen Fluggäste die Flugzeuge von Cathay Pacific.

Die Fluggesellschaft aus Hongkong erholt sich zusehend von der COVID-19 Krise, die besseren Passagierzahlen sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Cathay Pacific vor der Coronakrise im Jahr 2019 noch 35,233 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen konnte. Im Jahr 2023 lag das Angebot bei 85,607 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von 326,8 Prozent gleichkommt. Die Nachfrage erreichte im vergangenen Jahr 73,342 Milliarden Sitzplatzkilometer, Plus 396,8 Prozent. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,7 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 12,1 Prozentpunkte.

Cathay Pacific transportierte im Jahr 2023 insgesamt 1,381 Millionen Tonnen an Luftfracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent. Die Frachtauslastung gibt Cathay Pacific für das Jahr 2023 mit 62,0 Prozent an, was einer Verschlechterung von 8,6 Prozentpunkten entspricht.