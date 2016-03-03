Nextant G90XT ist zugelassen

Nextant G90XT (Foto: Nextant)

Der stark modifizierte Nextant G90XT Turboprop hat Mitte November 2015 die US-amerikanische FAA Zulassung erhalten.

Nextant hat die stark überarbeitetet C90A King Air an der EBACE 2013 lanciert und rechnet sich bei dieser verbesserten King Air Variante eine starke Nachfrage. Die G90XT ist mit neuen Triebwerken und einer modernen Avionik ausgestattet. Bei dem Triebwerk hat sich Nextant für das GE H75 von General Electric entschieden und bei der Avionik wird ein Garmin 1000 verwendet. Die Triebwerke der G90XT King Air können über einen Schubhebel bedient werden, die Propellerverstellung wurde in die voll elektronische Leistungssteuerung integriert.

Die G90XT Modifikation kostet 2,2 Millionen US Dollar, falls das komplette Flugzeug bei Nextant gekauft wird, dann kostet die G90XT rund 2,7 Millionen US Dollar.

Nextant G90XT First Flight