British Airways und Iberia bestätigen Fusionsgespräche

Die beiden Fluggesellschaften sind seit längerem über Aktienpakete miteinander leicht verbunden, jetzt bestätigen sie Zusammenschlusspläne.

Falls sich die beiden Fluggesellschaften zusammenschliessen würden, würde ein weiterer Riese in der Branche entstehen. British Airways und Iberia würden durch den Zusammenschluss die stärkste Marktkraft auf den Nord- und Südatlantik Routen bilden. Beide Seiten versprechen sich grosses Einsparungspotential, das in der Zeit rekordhoher Treibstoffpreise dringend nötig ist. Grossaktionäre von Iberia sind positiv eingestellt und unterstützen die Fusionspläne. British besitzt bereits heute Anteile über 13,15 Prozent an der spanischen Iberia.