Bombardier liefert 300sten Q400 aus

Der Q400 ist momentan einer der beliebtesten Turboprop Airliner am Markt, Bombardier erfreut sich weiterhin einer grossen Nachfrage nach dem Q400.

Der kanadische Flugzeugbauer konnte die Jubiläumsmaschine am 22. April 2010 auf dem Werksflughafen Downsview an Porter übergeben. Porter betreibt ab dem Toronto Stadtflughafen eine Flotte von 20 Q400 Turboprop Flugzeugen und fliegt nach 13 Destinationen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Bei dem 300sten Q400 handelt es sich um eine moderne Next Gen Maschine, die gegenüber der Vorgängerin bis zu 30 Prozent wirtschaftlicher betrieben werden kann.