Boeings Gespräche mit Gewerkschaft festgefahren

Drei Wochen nach Streikbeginn bei Boeing gelangen die Gespräche zwischen dem Flugzeughersteller und seiner grössten Gewerkschaft zum Stillstand.

Seit drei Wochen streiken 27.000 Mitglieder der International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) bei Boeing in Seattle. Die Verhandlungen mit ihnen seien nun zu einem Stillstand gekommen, es sei nicht möglich, eine gemeinsame Ausgangslage für Diskussionen zur Problemlösung zu finden, sagte ein Sprecher des Flugzeugherstellers. Boeing. Am sechsten September hatte Boeing nochmals bestätigt, dass sie ihre Outsource-Pläne weiterhin verfolgen wolle, worauf die Arbeiter die Arbeit niederlegten.