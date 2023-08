Boeing feiert 15 Jahre BBJ

Mit der Übergabe einer Boeing 737 BBJ an die chinesische Deer Jet Airlines feiert Boeing das fünfzehnjährige Bestehen ihrer Geschäftsreisejet Sparte.

Mit der Übergabe einer Boeing 737 BBJ an die chinesische Deer Jet Airlines feiert Boeing das fünfzehnjährige Bestehen ihrer Geschäftsreisejet Sparte.

Deer Jet Airlines aus Peking konnte am 15. Juli 2011 bereits ihren dritten BBJ von Boeing übernehmen. Die Maschine wurde der Bedarfs Airline in Seattle übergeben. Boeing ist 1996 zusammen mit General Electric als Joint Venture in das lukrative Segment der Geschäftsreisflugzeuge eingestiegen. Die erste Maschine war eine Boeing 737-700, Boeing Business Jets liefert heute auch Grossraumflugzeuge an VVIP Kunden aus. 205 Maschinen konnten während den letzten 15 Jahren verkauft werden, wovon 168 bereits ausgeliefert wurden.