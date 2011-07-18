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Boeing feiert 15 Jahre BBJ

18.07.2011 BGRO
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Mit der Übergabe einer Boeing 737 BBJ an die chinesische Deer Jet Airlines feiert Boeing das fünfzehnjährige Bestehen ihrer Geschäftsreisejet Sparte.

Boeing, Boeing 737 BBJ Cargo

Mit der Übergabe einer Boeing 737 BBJ an die chinesische Deer Jet Airlines feiert Boeing das fünfzehnjährige Bestehen ihrer Geschäftsreisejet Sparte.

Deer Jet Airlines aus Peking konnte am 15. Juli 2011 bereits ihren dritten BBJ von Boeing übernehmen. Die Maschine wurde der Bedarfs Airline in Seattle übergeben. Boeing ist 1996 zusammen mit General Electric als Joint Venture in das lukrative Segment der Geschäftsreisflugzeuge eingestiegen. Die erste Maschine war eine Boeing 737-700, Boeing Business Jets liefert heute auch Grossraumflugzeuge an VVIP Kunden aus. 205 Maschinen konnten während den letzten 15 Jahren verkauft werden, wovon 168 bereits ausgeliefert wurden.

Boeing Business Jets Orders and Deliveries since July 1996
 
BBJ / VIP Model
Orders
Deliveries
 

 

 

 
 
737
9
9
 
BBJ (BBJ2, BBJ3, BBJ C)
154
138
 
757
5
5
 
767
8
8
 
777
5
5
 
787
12
0
 
747-400
3
3
 
747-8 Intercontinental
9
0
 

 

 

 
 
Total
205
168
 

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