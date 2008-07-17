Rolls Royce mit Grossauftrag

Der britische Triebwerkhersteller kann mit Alenia Aeronautica einen exklusiv Vertrag im Umfang von rund 900 Millionen US Dollar abschliessen.

Der italienische Flugzeugbauer setzt für seinen Militärtransporter C-27J Spartan weiterhin auf Rolls Royce Triebwerke. Der Mittelgrosse Transporter wird mit dem AE 2100D2 von Rolls Royce Turboprop- Antrieb ausgerüstet. Die beiden Unternehmungen verständigten sich auf die Weiterführung ihrer bisherigen Verträge, so dass die nächsten Spartan Flugzeuge weiterhin exklusiv mit den modernen Triebwerken von Rolls Royce ausgestattet werden.