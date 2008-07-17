Fliegerweb logo

Rolls Royce mit Grossauftrag

17.07.2008 RK
C27Spartan_400x263

Der britische Triebwerkhersteller kann mit Alenia Aeronautica einen exklusiv Vertrag im Umfang von rund 900 Millionen US Dollar abschliessen.

Der italienische Flugzeugbauer setzt für seinen Militärtransporter C-27J Spartan weiterhin auf Rolls Royce Triebwerke. Der Mittelgrosse Transporter wird mit dem AE 2100D2 von Rolls Royce Turboprop- Antrieb ausgerüstet. Die beiden Unternehmungen verständigten sich auf die Weiterführung ihrer bisherigen Verträge, so dass die nächsten Spartan Flugzeuge weiterhin exklusiv mit den modernen Triebwerken von Rolls Royce ausgestattet werden.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.