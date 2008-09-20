Rolls Royce kann weiteren Grossauftrag vermelden

Die australische Qantas kauft für weitere acht Airbus A380 Super Jumbos Trent 900 Triebwerke bei Rolls Royce.

Airbus A380 mit Trent 900

Die Bestellung entspricht einem Marktwert von rund 575 Millionen US Dollar. Qantas wir mit diesem neuen Auftrag 20 A380 mit dem Rolls Royce Trent 900 Triebwerk ausrüsten. 10 von 13 A380 Kunden haben oder werden ihre Flugzeuge mit dem Grosstriebwerk Trent 900 von Rolls Royce antreiben.