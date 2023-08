Rolls Royce sieht grosses Wachstum

Der Triebwerk Hersteller aus England sieht für die nächsten 20 Jahre ein kräftiges Wachstum in der Geschäftsreisefliegerei.

Rolls Royce rechnet über die nächsten 20 Jahre einen Bedarf von bis zu 39.000 Geschäftsreiseflugzeugen in den drei Kategorien Very Light Jets, Jets mittlerer Grösse und grosser Business Jets. Rolls Royce kalkuliert, dass diese Jets mit Triebwerken im Wert von 110 Milliarden US Dollar ausgerüstet werden müssen. Von diesem Volumen erhofft sich der englische Triebwerkbauer ein grosses Stück abschneiden zu können.