Boeing 787 Dreamliner kommt nach Frankfurt

Ab Januar 2012 will All Nippon Airways mit der Boeing 787 Dreamliner von Tokio Haneda nach Frankfurt verkehren.

Heute Dienstag, den 23. August 2011, teilte All Nippon Airways mit, dass eine ihrer ersten Boeing 787 Langstreckendestination Frankfurt sein wird. Momentan bedient ANA täglich die beiden Verbindungen von Tokio Narita nach München und Tokio Narita nach Frankfurt mit einer Boeing 777, ab Januar soll nun zusätzlich mit dem Dreamliner von Tokio Haneda nach Frankfurt geflogen werden. Die neue Dreamliner Route wird zunächst am Montag, Donnerstag und Samstag bedient, ab Februar soll die Strecke dann täglich bedient werden. Flug NH203 wird in Tokio Haneda um 01.00 Uhr in der Nacht starten und wird Frankfurt um 05.25 Uhr am frühen Morgen erreichen. Der Rückflug wird unter der Flugnummer NH204 um 11.15 Uhr in Frankfurt starten und in Tokio am nächsten Tag um 06.45 Uhr wieder ankommen.