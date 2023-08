Boeing 787 Dreamliner Flugtests abgeschlossen

Boeing gab den Abschluss des Boeing 787 Dreamliner Flugtestprogramms bekannt. Am Wochenende konnte das Zulassungsprogramm abgeschlossen werden.

Der abschliessende Testflug absolvierte ZA102 unter der Flugnummer BOE102 am 13. August 2011. Das Flugtestprogramm wurde am 15. Dezember 2009 mit einer Verspätung von zwei Jahren begonnen und konnte jetzt mit mehr als 4.800 Flugstunden abgeschlossen werden. Während der Erprobung wurden 25.000 Testpunkte abgeflogen, in einem ersten Schritt wird die Boeing 787 mit dem Rolls Royce Trent 1000 zertifiziert, die Maschinen mit dem General Electric GEnx-1B sollen noch im vierten Quartal zugelassen werden. Die Zulassung der Variante mit dem Trent 1000 Package A Triebwerk wird Ende August anfangs September erwartet und die Auslieferung an Erstkunden All Nippon Airways soll noch im September stattfinden.