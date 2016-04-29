Boeing 737 30 Jahre Germania in Friedrichshafen

Germania Boeing 737 30 Jahre Germania (Foto: Bodensee Airport)

Einen besonderen Besuch gab es jetzt am Bodensee-Airport Friedrichshafen: Erstmals landete die Germania Boeing 737 mit der Jubiläumssonderlackierung „30 Jahre Germania“.

Der Look des Flugzeugs wird von einem frischen grünen Anstrich dominiert. Mit fast 600 Abflügen und erwarteten 150.000 Fluggästen ist Germania die mit Abstand wichtigste Touristikairline am Bodensee-Airport. Weiterer Wachstumskurs ist angesagt: Im Winterprogramm 2016/17 wird es durchgehend zwei Flüge pro Woche nach Mallorca geben.

Auf dem Rollfeld des Bodensee-Airport wurde der Presse die farbenfroh lackierte Jubiläums-Boeing vorgestellt. Mit dieser Sonderbemalung, die den traditionellen Look der Germania-Flotte mit neuen Elementen und einem frischen, grünen Anstrich kombiniert, feiert die Berliner Fluggesellschaft in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Erstmals wurde auch der Winterflugplan 16/17 für den Bodensee-Airport Friedrichshafen präsentiert. Insgesamt acht Abflüge pro Woche sind ab November 16 geplant. Wichtigste Neuerung ist, dass Palma de Mallorca den gesamten Winter mit Abflügen am Freitag und Montag angeboten wird, zusätzlich bleiben die Verbindungen nach Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Madeira im Flugplan.

Bereits für den aktuellen Sommerflugplan hat Germania ihr Angebot am Bodensee-Airport erweitert: Mit täglichen Flügen wird Mallorca optimal angebunden und ermöglicht somit eine individuelle Reiseplanung für die beliebte Baleareninsel. Ein deutlich ausgefalleneres neues Ziel ist Island: Wen es in den kühleren Norden zieht, kann erstmals zweimal pro Woche mit bequemen Nonstop-Flügen den Zielflughafen Keflavik erreichen. Erstmals wird auch Varna als Ausgangspunkt für Urlaubsziele an der bulgarischen Schwarzmeerküste angeflogen. Außerdem bietet Germania Flüge nach Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Kreta, Kos, Rhodos, Antalya und Kayseri an.

Claus Altenburg, Germania Director Sales: “Seit nunmehr 30 Jahren macht Germania Reisenden den Aufenthalt in der Sonne, Ausflüge in spannende Städte oder die Besuche bei Familie und Freunden zu einem besonderen Erlebnis. Und das feiern wir in diesem Jahr – als vor drei Jahrzehnten das erste grün-weiße Flugzeug abhob, war damit auch der Grundstein für bequemes Reisen von regionalen deutschen Abflughäfen gelegt. Der Bodensee-Airport Friedrichshafen spielt dabei eine wesentliche Rolle. Das kommt auch durch die ganzjährige Stationierung einer Boeing 737 in Friedrichshafen zum Ausdruck. Wir freuen uns, den Fluggästen in der Bodensee-Region Verbindungen zu elf Zielen im Sommer und fünf attraktiven Destinationen im Winter 16/17 anbieten zu können.“

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: „Mit Germania haben wir einen zuverlässigen Partner am Bodensee-Airport, der die sich hier bietenden Marktchancen in der Vier-Länder-Region systematisch nutzt und konsequent ausbaut. Unsere Kunden profitieren von einer umfangreichen Auswahl an bequemen Flugverbindungen ab dem Bodensee-Airport Friedrichshafen, also direkt vor der Haustür.“

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