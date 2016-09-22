Lufthansa erweitert ab Friedrichshafen Angebot nach Frankfurt

Ab dem 30. Oktober 2016 wird Lufthansa das bisherige Angebot von drei täglichen Flügen zwischen Friedrichshafen und Frankfurt um einen zusätzlichen vierten Flug am Abend ergänzen.

Der neue Abendflug im Winterflugplan wird zunächst Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag und ab März 2017 täglich angeboten wird. Damit wird der Bodensee-Airport noch besser an das weltweite Streckennetz der Lufthansa und ihrer Star Alliance-Partner angeschlossen. Mit diesem vierten Umlauf bietet Lufthansa den Fluggästen aus der Bodensee Region attraktive effiziente Umsteigezeiten für alle Abendabflüge ab Frankfurt und ermöglicht außerdem effizientere Tagesreisen nach Friedrichshafen, die vor allem für Geschäftsreisende und Messebesucher von Interesse sind.

Lufthansa ist mit mehr als 120.000 Passagieren im Jahr als wichtigste Netzwerkfluggesellschaft am Bodensee-Airport vertreten. Der neue Flugplan erschließt nun zeitlich die vier wichtigsten Umsteigeknoten in Frankfurt. Damit wird das weltweite Streckennetz der Lufthansa und ihrer erschlossen. Gerade viele Verbindungen nach Asien und Afrika werden damit noch leichter zugänglich. Auswärtige Fluggäste mit dem Ziel Friedrichshafen erhalten so die Möglichkeit, mit einem Rückflug von 18:05 Uhr den Tag in der Region optimal zu nutzen.