Mit Twin Jet von Friedrichshafen nach Toulouse

Twin Jet

Mit vier wöchentlichen Linienflügen werden ab dem 5. September 2016 durch Twin Jet Friedrichshafen und Toulouse verbunden.

Damit ist die südfranzösische Luftfahrtmetropole in weniger als zwei Stunden bequem erreichbar. Die französische Regionalfluggesellschaft Twin Jet wird dafür eine 19-sitzige Beechcraft 1900 einsetzen.

Die Regionalairline Twin Jet, mit Hauptsitz in Marseille, wurde 2001 gegründet. Die Flotte besteht aus zehn Flugzeugen vom Typ Beechcraft 1900 D. Bisher betreibt Twin Jet vor allem regionale Verbindungen innerhalb Frankreichs, wo 11 Destinationen angeflogen werden, zusätzlich gehören auch Mailand und Stuttgart zum Streckennetz.

Die Fluggesellschaft Twin Jet ist zudem Mitglied im Vielfliegerprogramm „Flying Blue“ von Air France, somit profitieren auch Meilensammler von der neuen Verbindung.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: „Mit diesem neuen Linienflugangebot nach Toulouse verbinden wir in optimaler Weise die beiden traditionsreichen Zentren der europäischen Luft- und Raumfahrt. Wir freuen uns über diese weitere internationale Strecke ab dem Bodensee-Airport, für die wir eine hohe Geschäftsreisenachfrage erwarten.“

Tickets für Hin- und Rückflug sind ab etwa 230 Euro erhältlich.

Bodensee-Airport