Boeing übergibt zwanzigste Boeing 747-8

Am 31. Mai 2012 konnte der Flugzeugbauer aus Seattle die zwanzigsten Boeing 747-8 übergeben, die Maschine ging an Atlas Air Worldwide.

Die zwanzigste 747-8 wurde in den Farben von Panalpina gehalten, Atlas wird den Vollfrachter für den Logistiker aus der Schweiz betreiben. Nicht ohne Stolz war Panalpina Geschäftsführerin Monika Ribar bei der feierlichen Übergabe in Seattle dabei, zum ersten Mal in Panalpinas Firmengeschichte wurde ein Flugzeug in den Farben des Logistikers bemalt. Spirit of Panalpina hat nach der Übergabe auch gerade mit der Arbeit begonnen und wurde vom Boeing Field nach Hongkong überflogen, wo er mit Fracht beladen wurde und anschließend nach Luxemburg weiterflog. Boeing hat bislang 16 747-8 Frachter, ein 747-8 Intecontinental und drei 747-8 für den VVIP Umbau ausgeliefert.