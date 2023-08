Beim Boeing 747-8-Frachter geht es vorwärts

Boeing hat die Tragfläche mit dem Rumpf des ersten 747-8-Frachters verbunden und damit einen weiteren Meilenstein bei der Montage erreicht.

Mitarbeiter fügten im Endmontagebereich im Werk in Everett die 12 Meter lange Rumpfsektion an den Flügelmittelkasten an. Die Tragfläche und der mittlere Abschnitt werden nun für die Hauptverbindung des Rumpfes (final body join) vorbereitet, bei der das Bauteil mit der vorderen und hinteren Rumpfsektion verbunden wird. „Wir kommen bei der Montage des ersten 747-8-Frachters weiterhin sehr gut voran“, sagte Mo Yahyavi, Vice President und General Manager des 747-Programms. „Das Flugzeug ist auf gutem Weg und wird bereit sein, später in diesem Jahr wie geplant zu fliegen. Dies wird ein großartiger Frachter, der auf der führenden Rolle der 747-Familie auf dem Frachtmarkt aufbaut.“ Der Boeing 747-8-Frachter ist die neue leistungsstarke 747. Er bietet Frachtbetreibern die niedrigsten Betriebskosten und die beste Wirtschaftlichkeit aller Großraumfrachter und bietet dabei gleichzeitig eine verbesserte Umweltleistung. Der 747-8-Frachter bietet 16 Prozent mehr Frachtvolumen als der 747-400-Frachter. Das Flugzeug setzt die Effizienz seines Vorgängermodells fort, hat nahezu vergleichbare Kosten pro Strecke und um 16 Prozent geringere Kosten pro Tonne und Flugmeile als der 747-400-Frachter. Der 747-8-Frachter wird die niedrigsten Tonnen-Meilen-Kosten aller Frachter haben. Das 747-Programm hat 78 Bestellungen von führenden Frachtbetreibern für den neuen 747-8-Frachter erhalten. Cargolux, Nippon Cargo Airlines, AirBridgeCargo Airlines, Atlas Air, Cathay Pacific, Dubai Aerospace Enterprise, Emirates SkyCargo, Guggenheim und Korean Air haben Bestellungen für das Flugzeug abgegeben.