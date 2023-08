BAA erzielt Teilsieg

BAAs Einspruch gegen den Entscheid der Wettbewerbskommission, drei Flughäfen verkaufen zu müssen, könnte Erfolg haben.

Im März hatte die Wettbewerbsaufsichtsbehörde der Flughafenbetreiberin BAA befohlen, ihre Flughäfen London Stansted und entweder Glasgow oder Edinburgh zu verkaufen. Ausserdem solle die Firma Gatwick Airport innerhalb von zwei Jahren an eine andere Besitzerin abgegeben haben. BAA wandte nun ein, dass ein Mitglied der Untersuchungskommission in diesem Fall eine starke Verbindung zu der Manchester Airport Group halte; die Firma war am Kauf des Flughafen London Gatwick interessiert gewesen. Der Präsident der Kommission Mr. Justice Barling gab nun bekannt, der Vorwurf wegen scheinbarer Befangenheit habe sich bestätigt und die Flughafenbetreiberin BAA werde deshalb keinen weiteren Flughafen verkaufen müssen.