Wie sich BA auf die Weihnachtssaison vorbereitet

British Airways Boeing 787-8 (Foto: British Airways)

Zur Weihnachtszeit herrscht auch an Flughäfen Hochbetrieb, ob Familienbesuche oder Ferien im Schnee beziehungsweise in der Wärme, die erhöhte Zahl an Passagieren in der Festzeit erfordert viel Vorbereitung.

Bei British Airways werden am 25. Dezember mehr als 450 Piloten die 35´000 erwarteten Passagiere um die Welt fliegen. Dabei kümmern sich an Bord 3´400 Cabin Crew Members* um das Wohl der Passagiere an Bord. Serviert werden hierbei mehr als 15´000 Stück Rosenkohl – genug um einen ganzen Lastwagen zu füllen – sowie eine halbe Tonne Truthahn mit mehr als 150kg schwerer Füllung. Zum Dessert gibt es 25´000 Portionen des traditionell Britischen Mince Pies. Ein Vergleich: Aneinandergereiht würden diese die Länge von mehr als 21 A380 Superjumbo Maschinen einnehmen.

Vom 24. bis zum 31. Dezember kümmern sich mehr als 10´000 Kabinenpersonalangestellte um festliche Stimmung an Bord. Sie wollen das Flugerlebnis so festlich wie möglich gestalten, und gleichzeitig auch ihre eigenen Traditionen pflegen. Sacha Robertson, Cabin Crew Member, über ihre Weihnachten an Bord: „Dieses Jahr arbeite ich an Heiligabend. Meine Mutter wird mit an Bord sein, denn wir werden gemeinsam zu unserer Familie nach Barbados fliegen. Festliche Stimmung ist mit uns beiden garantiert: Mit Rentiergeweihen und Lametta lassen wir weihnachtliche Atmosphäre aufkommen. Sobald wir Zuhause in Barbados ankommen, feiern wir den Weihnachtsfeiertag nochmals ganz ausgiebig – gemeinsam mit der Familie und natürlich mit Rentiergeweihen und ganz viel Lametta.”

Vanessa Stamp, Customer Service Manager, verrät: „Ich arbeite zur Weihnachtszeit immer auf Langstreckenflügen und krame hierfür jedes Jahr meine Santa Ohrringe raus und alberne Schürzen für den Rest der Crew. Falls wir die Festtage im Ausland verbringen, organisiert unser Senior Cabin Crew Member einen Weihnachtsmann, welcher uns allen am 1. Weihnachtsfeiertag ein Geschenk überreicht, damit jeder etwas zu Weihnachten bekommt. Übrigens nehme ich immer ein traditionelles Christmas Mince Pie mit, damit ist es für mich überall auf der Welt weihnachtlich.“

Während des Fluges sorgt auch das Entertainment Programm für Feststimmung. Zur Weihnachtszeit präsentiert British Airways altbekannte Filmklassiker wie beispielsweise „Tatsächlich Liebe“, „Mein Schatz, unsere Familie und ich“ sowie „Buddy – Der Weihnachtself“. Alljährliche Serienklassiker wie „Only Fools and Horses“, „Downton Abbey“, „Gavin and Stacey“ oder „Blackadder“ dürfen ebenfalls nicht fehlen. Musiktechnisch können Passagiere sich mit „Christmas at Downton Abbey” oder Frank Sinatras „The Christmas Collection” in Weihnachtsstimmung versetzen. Letztes Jahr im Dezember waren die Weihnachtsfilme und –alben bereits ein echter Hit, allein „Kevin allein Zuhause“ wurde über 900 mal angeschaut, „Fairy Tale of New York“ von „The Pogues“ hörten die Passagiere mehr als 435 mal.

Anmerkungen

*Hiermit werden Cabin Crew und Flight Crew Members gezählt, welche am 25. Dezember fliegen bzw. an diesem Tag für British Airways auf Reisen sind.

British Airways