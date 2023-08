Angola Airlines TAAG will nach Europa fliegen

Die Fluggesellschaft aus Angola ist seit 2007 auf einer schwarzen Liste und darf nicht mehr nach Europa fliegen, nun hofft TAAG ab Juni wieder Flüge nach Europa anbieten zu können.

Seit TAAG nicht mehr nach Europa fliegen darf, schreibt sie riesige Verluste. Alleine im letzten Jahr schrieb die staatlich kontrollierte Fluggesellschaft einen rekordhohen Verlust von 70 Millionen US Dollar. Angola Airline bietet momentan Flüge mit eingemieteten Maschinen von South African Airways nach Destinationen in Europa an, dies kommt der Gesellschaft jedoch viel teurer zu stehen, als wenn sie die Strecken mit eigenen Flugzeugen befliegen würde. Der Staat hat mittlerweile die ganze Führungscrew ausgewechselt und arbeitet hart an neuen Sicherheitsstandards. Im Mai kommen EU Luftfahrtinspektoren zu Besuch, um Angola Airlines und im speziellen deren Sicherheitsstandards neu zu überprüfen. TAAG hofft die Checks zu bestehen, damit sie ab Juni wieder nach Europa fliegen darf. Link: TAAG