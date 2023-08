American Airlines meldet Verlust

American Airlines muss im zweiten Quartal 2011 einen Nettoverlust von 286 Millionen US Dollar bekannt geben, ein Jahr zuvor schrieb die Airline im zweiten Quartal einen Verlust von 11 Millionen US Dollar.

Im operativen Geschäft erwirtschaftete American Airlines im zweiten Quartal 2011 einen Umsatz von 6,114 Milliarden US Dollar, dies entspricht gegenüber der selben Vorjahresperiode einem Anstieg von 7,8 Prozent. Auf der Ausgabenseite machte der starke Anstieg der Treibstoffkosten zu schaffen, hier stiegen die Kosten um 33,1 Prozent auf 2,202 Milliarden US Dollar. Die Personalkosten zogen um 2,9 Prozent auf 1,764 Milliarden US Dollar an, während die Ausgaben für die Wartung um 1,8 Prozent auf 334 Millionen US Dollar sanken. Die Ausgabenseite erhöhte sich um 13 Prozent auf 6,192 Milliarden US Dollar. Unter dem Strich blieb ein operativer Verlust von 78 Millionen US Dollar. Das schlechte Abscheiden im zweiten Quartal 2011 begründet American Airlines mit den stark angestiegenen Treibstoffkosten.