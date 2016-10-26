Allgäu Airport präsentiert Winterflugplan

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Mit dem zehnten Winterflugplan seiner noch jungen Unternehmensgeschichte zielt der Allgäu Airport weiter auf Kontinuität.

So werden alle bisher in Ost-Europa angesteuerten Ziele auch im Winter angeflogen, was das Angebot im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum deutlich erhöht. Insgesamt sind es 22 Destinationen, die ab 30. Oktober im neuen Winterflugplan zu finden sind – davon 14 in Ost-Europa und Asien. Wer im Winter in die Sonne flüchten möchte, bekommt dazu dank attraktiver Nonstop-Verbindungen ab Memmingen ausreichend Gelegenheit.

Gegenüber dem Vorjahres-Winter werden deutlich mehr Flüge angeboten. So erhöhte Wizz Air seine Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent. Auch Ryanair legt noch einmal um acht Prozent zu. Und neu in diesem Winter ist die Moskau-Verbindung durch die russische Fluggesellschaft Pobeda. "Das ist das stärkste Winterangebot, das wir je hatten", betont Allgäu Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. So finden die Premieren der letzten Wochen und Monate ihre Fortsetzung auch im neuen Flugplan. Erstmals werden die Städte Nis, Sibiu, Podgorica und Kutaisi nun im Winter ebenfalls angeflogen.

Die Moskau-Verbindung bietet nicht nur Geschäftsreisenden Planungssicherheit, sie eröffnet auch Touristen reizvolle Ziele in Ost und West. "Immer mehr Wintersportler aus Ost-Europa entdecken den Flughafen Memmingen als ideale Drehscheibe für einen Skiurlaub in den Alpen", erläutert Geschäftsführer Ralf Schmid. Weiterhin ganz oben steht insbesondere bei den Ost-Europa-Reisenden der Wunsch, Freunde und Verwandte zu treffen. Das erklärt auch die große Beliebtheit der Strecke nach Sofia. Bulgariens Hauptstadt wird ab Memmingen in diesem Winter sechs Mal pro Woche von den Fluggesellschaften Wizz Air und Ryanair angeflogen.

Kontinuität zeichnet auch das Angebot in West-Europa aus. So zählen weiterhin klassische Sonnenziele wie Teneriffa, Alicante, Faro, Malaga und Palermo auf Sizilien zum Winterangebot. Und ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen sich die Städte Porto, Dublin und London, die mehrmals pro Woche ab Memmingen schnell und direkt erreichbar sind.

Für die Weihnachtsferien wurden bereits zahlreiche Zusatzflüge eingeplant. So gibt es in der Zeit vom 17. Dezember bis zum 08. Januar zusätzlich zum bestehenden Angebot weitere zwölf Flüge von und nach London und Porto. Zusätzlich acht Mal geht es von und nach Malaga und jeweils sechs Mal von und nach Dublin, Faro und Teneriffa. "Den Weihnachtsurlaubern stehen so", erläutert Ralf Schmid, "weitere 9.450 Sitzplätze zur Verfügung."

Die komplette Urlaubsreise ab Memmingen gibt es weiterhin auf der Reiseseite des Allgäu Airport. Beim Flughafen sind Erlebnisreisen und spannende Städtetrips aus einer Hand erhältlich. Buchbar sind zahlreiche Angebote zudem in Partner-Reisebüros.

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