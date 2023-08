Alitalia bietet 46 Flugzeuge zum Kauf an

Die italienische Airline Alitalia hat 46 ihrer Maschinen zum Kauf ausgeschrieben, Interessenten müssen sich bis Ende Januar melden.

Ausgeschrieben sind sowohl Flugzeuge, die auf den Hauptstrecken eingesetzt worden waren, als auch Jets des Regionalverkehrs. Es handelt sich dabei um die Maschinen, die nicht von der Investorengruppe CAI übernommen wurden. Die 46 Flugzeuge sollen in acht Teilen verkauft werden. Fünf Partien beinhalten Maschinen der Hauptstrecken, eine davon enthält zwei Boeing 767-300ER, drei weitere sieben Boeing MD-80 und die letzte eine einzelne MD-80. In den übrigen drei Partien will Alitalia ihre Regionaljets verkaufen, darunter vier ATR 72 und 14 Embraer ERJ-145. Potentielle Käufer müssen ihr Interesse bis zum 29. Januar schriftlich eingeben. Trotz der Stückelung können auch Angebote für einzelne Flugzeuge abgegeben werden.