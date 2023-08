Airbus peilt neuen Auslieferungsrekord an

Airbus will im laufenden Geschäftsjahr um die 570 Verkehrsflugzeuge ausliefern, dies wäre erneut ein neuer Auslieferungsrekord.

Die hohe Nachfrage erfordert bei Airbus eine weitere Produktionserhöhung. Bei der A320 Familie wird die Produktion in diesem Jahr graduell auf 42 Flugzeuge erhöht, bei den A330/340 Langstreckenjets sollen es monatlich 9,5 Maschinen werden und von dem A380 werden in diesem Jahr 25 bis 27 Auslieferungen erwartet. Mit den vom Airbus Management anvisierten und heutigen Ausstossraten haben wir errechnet, dass Europas Flugzeugbauer in diesem Jahr sogar an die 600 Verkehrsflugzeuge produzieren und ausliefern könnte. Im 2011 konnte Airbus 534 Verkehrsjets an ihre Kunden übergeben.