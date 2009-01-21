Mitsubishi arbeitet mit Rolls-Royce an Trent XWB

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) wird sich an der Entwicklung des neuen Rolls-Royce Trent XWB Flugzeugtriebwerks für den Airbus A350 XWB beteiligen.

Mitsubishi Heavy Industries wird sich an der Entwicklung des neuen Rolls-Royce Trent XWB Flugzeugtriebwerks für den Airbus A350 XWB beteiligen.

Mit der Gewinn- und Risikobeteiligung übernimmt MHI die Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung von Bauteilen für das Verbrennungssystem, die Niederdruck-Turbinenschaufeln und weiterer Teile. MHI hat auch an Trent 1000 für die Boeing 787 Dreamliner mit Rolls-Royce zusammengearbeitet.