Hawaiian Airlines bestellt Flugzeuge bei Airbus

Die Fluggesellschaft aus Hawaii bestellt sechs Airbus A330 und sechs Airbus A350.

Im November hat Hawaiian Airlines bei Airbus eine Vorvertrag über 12 neue Flugzeuge gezeichnet. Heut gibt die Fluggesellschaft aus Hawaii bekannt, dass sie sechs neue Airbus A330-200 und sechs Airbus A350XWB-800 bestellt hat. Der Katalogpreis beläuft sich auf rund 2,2 Milliarden Dollar. Die ersten A330 werden ab 2012 ausgeliefert und die A350 im Jahre 2017. Der A350 ist die Antwort von Airbus Industries auf die Boeing 787 und befindet sich erst im Entwicklungsstadium. Die Flugzeuge werden zukünftig auf den Routen nach Nordamerika und in den Südpazifik eingesetzt.