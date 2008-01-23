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China Airlines bestellt bis zu 20 A350 XWB

23.01.2008 RK
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China Airlines, Taiwans grösste Fluggesellschaft, hat mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von 14 Maschinen und der Möglichkeit, weitere 6 zu erwerben, abgeschlossen.

Die A350-XWB eignet sich hervorragend für das geplante Modernisierungsprogramm der China Airline: Flugzeuge mittlerer Fassungsmöglichkeit (ca 300 Sitze) sollen für Langstreckenflüge nach Europa, Australien und in die USA eingesetzt werden, und so einen non-stop Service auf ultra langen Routen ermöglichen. Die A350-XWB ist Airbus’ Antwort auf die grosse Nachfrage des Marktes nach hocheffizienten Langstreckenflugzeugen mittlerer Kapazität. Sie bietet den höchsten Komfort ihrer Kategorie bei gleichzeitig tiefen Betriebskosten.
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