China Airlines bestellt bis zu 20 A350 XWB
23.01.2008 RK
China Airlines, Taiwans grösste Fluggesellschaft, hat mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von 14 Maschinen und der Möglichkeit, weitere 6 zu erwerben, abgeschlossen.Die A350-XWB eignet sich hervorragend für das geplante Modernisierungsprogramm der China Airline: Flugzeuge mittlerer Fassungsmöglichkeit (ca 300 Sitze) sollen für Langstreckenflüge nach Europa, Australien und in die USA eingesetzt werden, und so einen non-stop Service auf ultra langen Routen ermöglichen. Die A350-XWB ist Airbus’ Antwort auf die grosse Nachfrage des Marktes nach hocheffizienten Langstreckenflugzeugen mittlerer Kapazität. Sie bietet den höchsten Komfort ihrer Kategorie bei gleichzeitig tiefen Betriebskosten.