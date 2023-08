Airbus Werk in Laupheim nach langem Ringen verkauft

Airbus Industries und deren Mutterkonzern verkauft im Rahmen von Power 8 das Werk in Laupheim an Diehl/Thales.

Im Werk Laupheim werden verschiedene Kabinensysteme für die Airbus Verkehrsflugzeuge gefertigt. In diesem Fabrikationsbetrieb arbeiten 1100 Leute, die ab Herbst neu unter der Schirmherrschaft von Diehl Aircabin arbeiten werden. In den Verträgen zwischen Airbus Industries und Diehl/Tahles wurden für die Mitarbeiter Arbeitsplatzsicherheiten bis 2012 eingeflochten. Unter dem Kostensparprogramm Power 8 will sich Airbus Industries noch von den Werken Augsburg, Nordenham und Varel trennen.