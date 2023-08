AirBaltic befördert mehr Passagiere im Juni

Insgesamt transportierte die Fluggesellschaft airBaltic im letzten Monat 258.051 Passagiere, drei Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

An der Basis der lettischen Airline in Riga nahm die Zahl der Passagiere gar um 31 Prozent zu. Während den ersten sechs Monaten des Jahres transportierte airBaltic insgesamt 1.205.231 Personen, acht Prozent mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Im Juni absolvierte die Airline 3.965 Flüge oder neun Prozent weniger als im Juni 2008, zwischen Januar und Juni waren es 21.138 Flüge. Die Auslastung lag im letzten Monat mit 72 Prozent um acht Prozentpunkte höher als im Vorjahr, in der ersten Jahreshälfte erreichte sie durchschnittlich 65 Prozent, was ebenfalls einer Verbesserung um sieben Prozent gleichkommt. AirBaltic flog zu 91,7 Prozent pünktlich.

