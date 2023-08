AirAsia lanciert neue Flüge

Low-Cost-Carrier AirAsia will in diesem Jahr fünf grosse indische Städte in ihr Angebot aufnehmen.

Bei den neuen Destinationen handelt es sich um Bangalore, Chennai, Hyderabad, New Delhi und Mumbai. AirAsia fliegt heute bereits von Kuala Lumpur nach Kochi, Kolkata, Trichy und Trivandrum. Der Verkehrsminister Ong Tee Keat erhofft sich durch die Erweiterung des Streckennetzes einen neuen Zustrom von Touristen. Tony Fernandes, der Gründer der AirAisa, ersuchte die Malaiischen Behörden um Flexibilität bei der Erteilung von Visa und plädierte für mehr Liberalisierung. Premierminister Najib Razak sagte nach einem offiziellen Besuch in Indien, er hoffe, ein neues Visaregime einführen zu können, das es indischen Geschäftsleuten und Touristen erleichtern werde, in Malaysia einzureisen. AirAsia ist gemäss eigenen Angaben die viertgrösste Airline der Region.