Air France muss ab Paris viele Flüge streichen <strong>update</strong>

Die französische Luftfahrtbehörde DGAC gab gestern bekannt, dass sie in der Nacht zwischen 20.00 und 10.00 die Grossflughäfen in Paris wegen Sturmwarnungen schliessen wird.

Aus der Sicht eines Linienpiloten:

Ich persönlich sah mich bereits mehrmals gezwungen Flugzeuge bei Windspitzen von bis zu 60 Knoten zu landen. Bei solchen Windgeschwindigkeiten ist in den meisten Fällen Handarbeit angesagt. Die Autopiloten sind häufig nicht in der Lage solche ruppigen Windverhältnisse zu meistern, das heisst, je nach Terrain im Landeanflug muss der Autopilot wegen den starken Turbulenzen ausgeschaltet werden, bei vielen Maschinen funktioniert der automatische Schubregler noch recht ordentlich, bei anderen muss man auch den abschalten, weil er der Situation hinterher läuft und tendenziell überkorrigiert.

Von der Flugoperation her gesehen, ist es vernünftig Flüge zu streichen, wenn Windgeschwindigkeiten von mehr als etwa 50 bis 55 Knoten angesagt sind.

Gestern Nachmittag um 16.30 informierte das DGAC Air France, dass sie wegen aufkommenden Windstürmen die beiden Grossflughäfen Paris Charles de Gaulle und Paris Orly zwischen 20.00 und 10.00 schliessen werde. Air France musste wegen dieser Massnahme rund 200 Flüge streichen, darunter auch viele Langstreckenverbindungen, die viele nach 22.00 vom Flughafen Charles de Gaulle starten. Die Luftfahrtbehörde und die angegliederte Wetterstelle haben heute Morgen entschieden, dass ab 10.00 wieder geflogen werden kann. Air France wird ab 10.00 erste Europaflieger wieder auf Strecke schicken. Alle Langstreckenflüge werden so gut wie möglich normal abgewickelt. Passagiere werden gebeten sich vor Reiseantritt bei Air France KLM über die Situation zu erkundigen. Inland: 0 800 240 260 Ausland: + 33 1 57 02 10 58 Die Winde sind momentan am Abflauen, erreichen aber immer noch Spitzen von mehr als 90 km/h. METAR CDG: LFPG 100730Z 28029G39KT 9999 SCT017 BKN019 05/02 Q0991 TEMPO 28030G50KT TAF CDG: LFPG 100500Z 1006/11129999 BKN012 BKN030 TEMPO 1006/1009RA BKN008 BKN025 BECMG 1009/1011BKN020 BECMG 1012/1015BECMG 1018/1021BECMG 1022/1024SCT025 TEMPO 1105/1107 6000 SCT007 BECMG 1107/1110 23012KT BKN010 BKN025 TX07/1006Z TNM00/1106Z Winde von bis zu 55 Knoten wurden gemeldet (rund 100 km/h).