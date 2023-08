Air France Piloten unterstützen Sanierungsplan

Air France kann bei der Sanierung auf die Mitarbeit ihrer Piloten zählen, die Eckpunkte sehen Wirtschaftlichkeitsverbesserungen von zwanzig Prozent vor.

Air France muss sparen und ihre hohe Kostenstruktur dringend nach unten korrigieren, dabei werden nun auch die Piloten ihren Beitrag dazu leisten. In einer Abstimmung der Pilotengewerkschaft SNPL (French National Union of Airline Pilots) haben sich 67 Prozent der Stimmenden für die Unterstützung des Sanierungsplans ausgesprochen. An der Abstimmung haben sich 83 Prozent der organisierten Flugzeugführer beteiligt. Die Sparmassnahmen sehen eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von bis zu 20 Prozent vor, dieser Wert soll schon 2015 erreicht werden.