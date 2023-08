Air France KLM und andere bekennen sich der Preisabsprache schuldig

AF KLM, Cathay Pacific Airways, Martinair und SAS haben zugegeben, sich bei den Preisen im Air Cargo Bereich abgesprochen zu haben.

Das US Justizdepartment belegte die Airlines mit Geldbussen in der Höhe von US$ 504 Millionen. Damit hat die Antitrust Kommission insgesamt Bussen in der Rekordhöhe von US$ 1,7 Milliarden ausgesprochen. Im Vorfeld hatten sich British Airways, Korean Air, Japan Airlines und Qantas sich bereits schuldig bekannt. Weiter laufen Ermittlungen gegen Air Canada und El Al, die kürzlich angekündigt hatten, Rückstellung für mögliche Forderungen von Seiten der Antitrust Kommission zu machen.