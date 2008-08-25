Schwedische Firmen verklagen SAS wegen Price Fixing
25.08.2008 PSEN
Die skandinavische SAS wird von mehreren schwedischen Firmen beschuldigt, durch Preisabsprachen deren Bilanz negativ beeinflusst zu haben.
Die skandinavische SAS wird von mehreren schwedischen Firmen beschuldigt, durch Preisabsprache deren Bilanz negativ beeinflusst zu haben.
Unter anderem haben IKEA und H&M eine Klage wegen Preisabsprache gegen die Fluggesellschaft SAS eingereicht. Sie machen die Airline für ihre eigenen Verluste aufgrund erhöhter Ausgaben für den Cargo-Service verantwortlich. Im Juni dieses Jahres hatte SAS sich mit dem US Justizdepartment auf eine Strafe von US$ 52 Millionen geeinigt. Die Ermittlungen des europäischen Komitees, welches mit der Aufdeckung von Preisabsprachen im Cargo-Bereich betraut ist, sind noch in Gang.