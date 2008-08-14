SAS fliegt Verluste ein und streicht Stellen

Die skandinavische SAS flog im zweiten Halbjahr wegen Treibstoffpreisen und zu hoher Kapazität Verluste von SEK 411 Milllionen (USD 70 Millionen) ein.

Die skandinavische SAS flog im zweiten Halbjahr wegen Treibstoffpreisen und zu grosser Kapazität Verluste von SEK 411 Milllionen (USD 70 Millionen) ein.

Im ersten Halbjahr 2007 machten sie noch SEK 607 Millionen Gewinn. Zusätzlich zu der bereits laufenden Streichung von 2000 Stellen sollen daher bis zum Jahresende weitere 500 Arbeitsplätze abgebaut und 18 Flugzeuge aus dem Betrieb genommen werden. Damit will SAS SEK 1,5 Milliarden sparen. Konzernchef Mats Jansson sieht die Lage der Branche als die vermutlich schwierigste, die sie je erlebt hat.