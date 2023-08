SAS steigt bei Air Baltic aus

SAS will ihren Anteil von 47,2 Prozent an der baltischen Fluggesellschaft verkaufen. SAS ist an Air Baltic nicht mehr interessiert, da die Regierung mit der Privatisierung nicht vorwärts macht.

Der Staat Lettland ist an der einheimischen Fluggesellschaft Air Baltic zu 52,6 Prozent beteiligt und hat sich gegen eine Privatisierung seiner Airline ausgesprochen. SAS ist nun nach bestätigten Berichten aus Unternehmenskreisen nicht mehr an Air Baltic interessiert und will seine Anteile verkaufen. Der Geschäftsführer von Air Baltic ist zuversichtlich, den eingeschlagenen Wachstumspfad auch ohne den Grossaktionär SAS weiterführen zu können.