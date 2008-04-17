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Japan Airlines zahlt Busse nach Preisabsprachen

17.04.2008 PSEN
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Japan Airlines bekannte sich der Preisabsprache im internationalen Cargoverkehr schuldig und muss nun US$ 110 Millionen Strafe zahlen.

Die Fluggesellschaft soll zwischen 2000 und 2006 auf gewissen Transpazifischen Strecken die Cargopreise abgesprochen haben. Dies kam im Rahmen weiträumiger Ermittlungenen durch die Antitrust-Abteilung des amerikanischen Justizdepartements zu Tage. Bereits im letzten Jahr wurden British Airways und Korean Air Lines zu Geldstrafen in Höhe von je US$300 Millionen verurteilt. Auch in der EU und in Australien sind entsprechende Untersuchungen im Gange. 2006 führten amerikanische und europäische Ermittler bei diversen Airlines beidseitig des Atlantiks Razzien durch.



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