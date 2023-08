Japan Airlines zahlt Busse nach Preisabsprachen

Japan Airlines bekannte sich der Preisabsprache im internationalen Cargoverkehr schuldig und muss nun US$ 110 Millionen Strafe zahlen.

Die Fluggesellschaft soll zwischen 2000 und 2006 auf gewissen Transpazifischen Strecken die Cargopreise abgesprochen haben. Dies kam im Rahmen weiträumiger Ermittlungenen durch die Antitrust-Abteilung des amerikanischen Justizdepartements zu Tage. Bereits im letzten Jahr wurden British Airways und Korean Air Lines zu Geldstrafen in Höhe von je US$300 Millionen verurteilt. Auch in der EU und in Australien sind entsprechende Untersuchungen im Gange. 2006 führten amerikanische und europäische Ermittler bei diversen Airlines beidseitig des Atlantiks Razzien durch.